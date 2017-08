Horváth Éva a nyilvános szoptatásról mesélt

Horváth Éva nem tartozik az aggodó anyukák közé, kisfiával hamar egymásra hangolódtak, és az nem okoz neki gondot, ha útközben kell megetetnie Kristófot.

A modell élvezi az anyaságot, Kristófot kiegyensúlyozott kisbabának látja, és örömmel venné, ha kismamáknak, anyukáknak szóló műsort vezethetne.

"Persze nem tudok még annyi tanácsot adni, mint egy háromgyerekes anyuka, de a tapasztalataimat szívesen megosztanám, örömmel vezetnék ilyen műsort! Én is szívesen hallgatok meg hasznos tanácsokat más kismamáktól" - mondta a Blikknek.

A lapnak mesélt a nyilvános szoptatásról is: "Előfordult már, hogy szoptattam a Normafánál. Persze csak akkor, amikor nem sétált arra senki, hiszen rám nagyobb figyelem szegeződik, mint a hétköznapi anyákra. Inkább úgy oldom meg, hogy viszek magammal egy kis tejet. Szerencsére van bőven, reggel úgy indul a nap, hogy lefejek Kristófnak egy csomó tejet. Hamarosan veszünk még egy mélyhűtőt, miután a mi hűtőnket és anyukámét is feltöltöttük már. Próbáltam kórházban is tejet adni, hiszen vannak olyan kismamák, akiknek szüksége lenne rá, de itthon ez túl bonyolult folyamatnak bizonyult."