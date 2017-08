Tóth Vera egyre csinosabb, az énekesnő már negyvenöt kilót leadott, és további tíz kilótól szeretne megszabadulni. Nem csak az étkezésre, a mozgásra is figyel, legutóbb is edzés közben üzent a rajongóinak: "A fogyás istenéhez imádkozom közben, hogy csak azt az utolsó tíz kilót adja meg nekem az ég. Meglesz az! A -45 kg már megvan, a -55 is nemsokára!"