A The Walking Dead nyolcadik évadja október 23-án hétfőn este, nem sokkal az amerikai premier után Magyarországon is elindul. Az új évad első fotói most lettek publikusak, és a videó is megnézhető magyar felirattal, melyben a főszereplők megköszönik rajongóknak a sorozat iránti elkötelezettségüket.