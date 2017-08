Top 20: a legnépszerűbb sorozatok, nagy meglepetésekkel

Világszerte a Trónok harca a legnépszerűbb, második a Walking Dead, de a harmadik helyet már nem találtuk volna ki könnyedén.

Manapság, amikor a médiafogyasztók sok platformon – online, mobil, letöltve, DVD, tévé, DVR, satöbbi – néznek sorozatokat, nem könnyű összehasonlítani, melyik hogy megy épp. A Parrot Analytics viszont azt nézi, milyen aktivitást okoz egy-egy széria a közösségi oldalakon, a blogokon, illetve mennyire felkapott a torrent-oldalakon. Az így kapott eredmény tehát nem a hagyományos tévézők preferenciáját tükrözi, de megmutatja, milyen szinten foglalkoztatja a netezőket az adott sorozat, mennyire szeretnek írni róla, van-e véleményük az adott epizódokról.

A lista élén nem nagy meglepetésre a Trónok harca áll, a fantasy nagyon betalált sokaknál, mert akkor is gyakori téma, amikor épp nincsenek új részek (márpedig általában nincsenek, hiszen ez az évad 7 részes mindössze, utána egy évig megint nem jön a folytatás).

A Walking Dead második helye minket nem lep meg, az epizódok után megy hosszan a disputa a Facebookon, Twitteren, sokan kommentálják az eseményeket - és voltak ugyan hullámvölgyek, de megint erősre kapott a posztapokalitikus zombisorozat, ahol nem is az élőhalottak a legrémisztőbbek. A harmadik helyre beért Hazug csajok társasága némiképp meglepő lehet, de valójában nem az: a sorozatot rengetek fiatal lány, tinédzser nézi, és ők minden online-felületen igen aktívak.

A Szökés negyedik helye tisztes eredmény, főleg, hogy egy halott, már-már elfeledett sorozatot támasztottak fel nemrég, és úgy folytatták, évekkel később. A Vikingek nyomulnak az ötödik helyen, de ha figyelembe vesszük, hogy talán a legjobb, legigényesebb, történelmi alapokon nyugvó sorozatról van szó, akkor nem is lepődhetünk meg az eredményén. De lássuk inkább a top 20-as listát:

1. Trónok harca

2. The Walking Dead

3. Hazug csajok társasága

4. A szökés

5. Vikingek

6. Agymenők

7. The Flash

8. 13 Reasons Why

9. Vámpírnaplók

10. Sherlock

11. Westworld

12. Suits

13. Grace klinika

14. A zöld íjász

15. Odaát

16. A SHIELD ügynökei

17. Gotham

18. Lucifer

19. The 100

20. The Grand Tour