Újabb hollywoodi álompár döntött a válás mellett

Chris Pratt és Anna Faris nyolc év után döntött a válás mellett.

Chris Pratt és Anna Faris közösségi oldalaikon tudatták a rajongókkal, hogy szakítanak, kapcsolatukat lezárják.

"Anna és én szomorúan jelentjük be, hogy hivatalosan is szakítottunk. Sokáig keményen dolgoztunk a kapcsolatunkon, és most nagyon csalódottak vagyunk. A fiunknak továbbra is két szülője van, akik nagyon szeretik, ezért szeretnék ezt a helyzetet magánügyként kezelni a továbbiakban, amennyira csak lehetséges. Még mindig szeretjük egymást, mindig szeretni fogjuk az együtt töltött időt, és tisztelni fogjuk egymást" - olvasható a színész oldalán.

A színészek a Szédületes éjszaka forgatásán szerettek egymásba 2009-ben, még abban az évben össze is házasodtakm majd 2012-ben született meg közös gyermekük, Jack.