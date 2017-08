Egyre durvább az HBO körüli hackerbotrány

A Trónok harca forgatókönyve mellett a vezetők levelezése is kikerülhet az internetre, ha nem fizetnek a hackereknek, akik feltörték az HBO rendszerét.

Mint arról beszámoltunk, hackerek törték fel az HBO rendszerét, a Trónok harca forgatókönyve mellett más sorozatok szinopszisához, sőt komplett – még le nem adott – epizódokhoz is hozzájuthattak.

A Trónok harcá-ból is kikerült a netre egy rész idő előtt, a hackerek pedig a médiát is megcélozták, többek között a Hollywood Reporternek is küldtek egy forgatókönyvet, valamint mutatóba pár e-mailt az HBO-s vezetés levelezéséből.

A lap természetesen nem tette közzé a privát e-maileket, az első változat után még az érintett vezetők nevét is kivette a cikkből.

Az HBO vezérigazgatója, Richard Plepler elmondta, kaptak a hackerektől egy videoüzenetet is, amelyben elárulták, hogy hat hónapba telt nekik bejutni a cég rendszerébe, az adatokért cserébe természetesen pénzt kérnek.

Plepler egyelőre nem beszélt arról, hogy hajlandó lenne-e fizetni is a bűnözőknek, úgy véli, a hackereknek csak a levelezési rendszer egy részébe sikerült behatolniuk, jelenleg vizsgálják a károkat – ezzel párhuzamosan pedig próbálják fejleszteni a biztonsági rendszert.