87 évesen meghalt Ty Hardin amerikai színész, akit közel ötven filmben és sorozatban, jobbára westernekben láthattunk.

87 éves korában meghalt Ty Hardin, aki az IMDb szerint 47 filmes és tévés produkcióban szerepelt 1958 és 2011 között.

A színész egy Halloween-partira cowboynak öltözött, önéletrajza szerint ekkor fedezte fel egy ügynök, aki bevitte a Paramounthoz. Elsősorban westernekben számítottak rá, úgy volt, hogy John Wayne mellett is benne lesz a Rio Bravo-ban, de végül – pár film után – a tévében vált ismertté.

Ő volt a címszereplője egy 1958 és 1962 között futott westernsorozatnak, a Bronco-nak, amelyben a vadnyugat híres alakjait is megidézték, Jesse James vagy Billy, a kölyök figurája is megjelent. Hardin egy sor más, kapcsolódó sorozatban is eljátszotta Bronco Layne-t, a Maverick-ben, a Sugarfoot-ban, a Cheyenne-ben is láthattuk ebben a szerepben.

Filmjei közül talán A halál 50 órája volt a legismertebb, de hosszabban láthattuk a Riptide című sorozatban is, miközben többek között a Szerelemhajó-ban és az Őrangyalok-ban vendégszerepelt.