Világsztárok telefonszámát is megszerezték a hackerek

Lehet, hogy számot kell cserélnie a sárkányok anyjának, a rettegett Daenerysnek.

Mint korábban írtuk, hackerek törtek be az HBO rendszerébe, komplett epizódokat, forgatókönyveket szereztek meg, vezetők levelezése mellett. A The Verge szerint viszonyt olyan dokumentum is a hackerek birtokába került, amelyben a Trónok harca sztárjainak telefonszáma, lakcíme, e-mailcíme volt feltüntetve.

Peter Dinklage, Lena Headey és Emilia Clarke is a listán, úgyhogy amennyiben kiteszik a netre ezeket a file-okat, akkor számíthatnak arra, hogy telefonon hívogatják őket a rajongók, sőt, meg is jelennek a medencés villájuk előtt – hiszen az HBO fantasy-je lett idénre a legnépszerűbb sorozat.