A következő 24-nek már semmi köze nem lesz a 24-hez

Jack Bauer már a 24: Újratöltve című etapban sem volt benne, de az eredeti 24 rajongóitól még többet is elvesznek az esetleges folytatásban.

A Fox szórakoztató programokért felelős vezetője, David Madden az amerikai tévékritikusok szövetsége, a TCA nyári sajtóturnéján beszélt arról, hogy ha a csatorna folytatná a 24-et, az már egész másképp nézne ki.

"Meg akarjuk tartani a ketyegő óra által keltett feszültséget, a valós idejű történetmesélést, de valami egészen másra szeretnénk ráhúzni a formátumot" – mondta, hozzátéve, hogy a következő sztori így már nem is a CTU-nál játszódna.

Egy újságírói kérdésre felelve Madden azt is elárulta, hogy ez azt is jelenti, terroristák sem lesznek a történetben – elképzelhető tehát az is, hogy nem a világ megmentése lesz a tét.

A 24 eredetileg 2001 és 2010 között ment, majd 2014-ben jött a 24: Élj egy új napért!, 2016-ban pedig a 24: Újratöltve, utóbbiban Kiefer Sutherland már nem szerepelt, Jack Bauer helyett egy másik karakter körül zajlottak az események.