A Los Angeles-i KTLA munkatársa, Mary Beth McDade éppen az élő bejelentkezésre várt, amikor azt vette észre, hogy egy hatalmas csótány mászik a mellén. Volt is riadalom, a nő teljesen kiakadt, még egy kollégának is kis híján a segítségére kellett sietnie. Mutatjuk is rögtön, mi történt!