Visszatér a legendás showman, Kim Dzsongunnal is interjúzna

David Letterman jövőre visszatér a képernyőre, a Netflixen indul egy új sorozata, amelyben Kim Dzsongunt is meginterjúvolná.

David Letterman egy egyelőre hatrészes sorozattal tér vissza a műsorvezetéshez, az új szériában mélyinterjúkat fog készíteni, illetve a stúdión kívül is kalandozik majd, várhatóan külföldre is utazik.

A vendégek kilétéről egyelőre nem esett szó – a show is csak jövőre érkezik –, de Letterman azt mondta, Donald Trumppal és Kim Dzsongunnal is szívesen interjúzna.

A műsorvezető 33 év után, 2015-ben hagyta ott késő esti talksow-ját, a The Late Show-t, azt mesélte, hogy azóta be sem áll a szája, mivel nem tudja kiélni magát a képernyőn. A visszavonulása óta tekintélyes szakállat is növesztett, arról egyelőre nem döntöttek a producerekkel, hogy az új műsor kedvéért levágatja-e vagy sem.

Letterman az amerikai televíziózás egyik legnagyobb alakja, véleményformáló szerepe, a közvéleményre gyakorolt hatása tagadhatatlan – munkásságáról itt írtunk bővebben.