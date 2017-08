A Trónok harcá-hoz öt spin-offot is tervez az HBO, amin az anyasorozat sikerét látva nincs is nagyon mit csodálkozni. De miről fognak szólni a projektek, kik lesznek bennük, mikor számítsunk rájuk? És egyáltalán, mi kerülhet képernyőre a kezdeményezésekből?

Már korábban beszámoltunk arról, hogy négy folytatáson is agyalnak a Trónok harca készítői, majd az eredeti könyvek írója, George R.R. Martin közölte, hogy egy ötödik spin-offon is dolgoznak.

A négy-öt projektből azonban nem fog mindegyik megvalósulni, várhatóan csak egyet kapnak fel az HBO producerei. A csatorna programigazgatója, Casey Bloys szerint a Trónok harca alkotói, D.B. Weiss és David Benioff olyan magasra tették a lécet, hogy örülnek, ha a sok próbálkozásból legalább egy meg tudja ugrani.

De mire számítsunk? Mi jöhet a Trónok harca után?

Várhatóan előzménysorozat lesz

Martin azt mondta, a projektek mindegyike inkább előzménysorozat, a Trónok harca cselekménye előtt játszódik, de van olyan is, amelynek nem is Westeros a helyszíne – az író ezért nem is spin-offnak vagy előzménysorozatnak hívja ezeket a kezdeményezéseket, hanem egyszerűen a Trónok harcá-t követő szériáknak.

Kik lesznek benne, kik készítik?

Ha a történet egy az egyben a múltban játszódik, érthető módon nem nagyon számíthatunk a jelenlegi szereplők feltűnésére. Daenerystől és Havas Jontól valószínűleg már a mostani produkció végén el kell búcsúznunk, Emilia Clarke már korábban megmondta, hogy a spin-offokban nem vállal szerepet, Kit Harington pedig amúgy is eltűnne egy időre.

A folytatásokat már nem is az eredeti alkotók készítik, Weissnek és Benioffnak elég feladatot ad, hogy a nyolcadik évaddal méltóképpen lezárják a sorozatukat. Ők inkább egy alternatív, rabszolgatartó Egyesült Államokról forgatnának a Trónok harca után, ez azonban a nézők egy részének korántsem nyerte el a tetszését.

Martin mind az öt lehetséges folytatáson rajta tartja a kezét, de csak négyről lehet tudni, hogy ki írja át képernyőre: Max Borenstein (Kong: Koponya-sziget), Jane Goldman (Kingsman: A titkos szolgálat), Carly Wray (A hátrahagyottak), valamint a Szigorúan bizalmas-ért Oscar-díjjal jutalmazott Brian Helgeland kapott lehetőséget.

Az ötödik író kilétét egyelőre titokban tartják, de nem lepődnénk meg, ha a Benioff és Weiss alatt dolgozó vezető íróra, Bryan Cogmanre is bíznának egy saját sorozatot.

Miről fog szólni?

A Trónok harca kiterjedt univerzumát, illetve Martin nem kevésbé terjedelmes munkásságát ismerve alapanyagban nincs hiány, maga az író is azt mondta, „nyolcmillió történet van még Westerosban – ahogyan Essosban és azon túl is”.

A sztorikról egyelőre nem lehet tudni semmi konkrétumot, de a legkézenfekvőbb az lenne, ha a Dunk és Egg-novellákat adaptálnák, ezek nagyjából 90 évvel a Trónok harca előtt játszódnak, egy kóbor lovag és fegyverhordozója kalandjait mesélik el a Targaryenek uralkodása idején.

Szóba jöhet még, hogy Ser Duncan, a Magas és a későbbi V. Aegon király történetét is kibontják, bár ez kevésbé valószínű, hisz Martin a tervezett tízből eddig csak három sztorit írt meg. Tudjuk, milyen lassú vagyok, a tévé pedig milyen gyors, nem szívesen járnék úgy megint, mint a Trónok harcá-val, ahol a sorozat már a könyvek előtt jár” – mondta ezzel kapcsolatban.

Az is egy érdekes előzménysorozat lenne, amely arról szólna, hogy Robert Baratheon annak idején miként lázadt fel, hogyan szerezte meg a Vastrónt, de Martin azt ígérte, hogy erről minden ki fog derülni, amint befejezte A tűz és jég dalá-t – vagyis ennek a történetszálnak vélhetően nem szentelne külön produkciót.

Be lehetne viszont mutatni a Hét Királyság első háborúját, az Éjjeli Őrség megalakulásának vagy épp Braavos megalapításának történetét, de szívesen látnánk akár a fiatal Bronnt is egy olyan szériában, amely azelőtt játszódik, hogy csatlakozott volna Tyrionhoz – vagyis a lehetőségek száma szinte tényleg végtelen.

Mikor számíthatunk a spin-offra?

2019-nél hamarabb ne nagyon várjuk a következő dobást, hisz előbb a Trónok harcá-t szeretnék lezárni rendesen. Bloys úgy nyilatkozott, hogy ez most mindennél fontosabb, nem akarnak olyasmibe kezdeni, ami elvonná az energiájukat vagy a figyelmüket a fináléról.

A Trónok harca jelenleg a hetedik évadjánál tart, a következő szezonnal, jövőre ér véget.