Tóth Gabi: Rossz lenne, ha öt vagy tíz év múlva ugyanitt tartanék

Sok változáson van túl Tóth Gabi, de mint mondja, nagyon jól érzi magát a bőrében.

Az énekesnő a közelmúltban szakított párjával, jelenleg egyedül él, új lakásba költözött, de nem csak magánéletében, szakmájában is több változás történt. Elkezdett zenét szerezni, új dalokat ír, és színdarabokban is láthatja a közönség. Tóth Gabi a Storynak mesélt a változsokról, és arról, hogy milyen jól érzi most magát a bőrében.