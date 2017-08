6 millió dollárt kértek az HBO-t támadó hackerek, 250 ezer nem elég nekik

Úgy tűnik, az HBO tárgyalni próbál a rendszerét feltörő hackerekkel, egy e-mail szerint 250 ezer dollárt ajánlott nekik, ha nem szivárogtatnak ki többet a Trónok harcá-ról.

Mint arról korábban beszámoltunk, hackerek jutottak be az HBO rendszerébe, a Trónok harca egyik epizódját idő előtt ki is pakolták a netre, sőt már a következő rész, az Eastwatch forgatókönyve is fellelhető a világhálón.

Az HBO a szivárogtatás leállításáért cserébe 250 ezer dollárt, vagyis nagyjából 65 millió forintot ajánlott fel a rendszerét feltörőknek, erről tanúskodik egy e-mail, amelyet maguk a hackerek tettek ki az internetre.

Az HBO korábban azt mondta, a hackerek 6 millió dollárt kértek bitcoinban, de ennyit ebben a formában nem tud előteremteni a cég.

Hogy a hackerek megmutatták az HBO levelét, valószínűleg azt jelenti, hogy nem fogadták el a 250 ezres ajánlatot, elképzelhető, hogy az Eastwatch című epizódot is hamarosan láthatjuk a neten – pár képet addig is megnézhet belőle itt.