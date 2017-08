Beyoncé és Britney sem kellett a tehetségkutatóknak

Több olyan, ma már világhírű énekes akad, aki kezdőként kipróbálta magát egy tehetségkutató műsorban, de a zsűri akkor nem értékelte különösebben a produkcióját. Gondolta volna, hogy Beyoncét, Britney Spearst, Justin Timberlake-et és a Backstreet Boyst is visszautasították annak idején? Nézze meg videón, hogyan szerepeltek!

Beyoncé

A világ egyik legismertebb énekesnője 1993-ban, 12 évesen jelentkezett a Star Search nevű tehetségkutatóba, de bandájával, a Girl's Tyme-mal nem sikerült legyőznie a kihívott zenekart. Beyoncé később elismerte, hogy nem a legjobb dalt választották, tény azonban, hogy azóta a többi lány közül is legalább kettő szép karriert futott be, Kerry Rowland és LaTavia Roberson alapították a Destiny's Childot.

Britney Spears

Szintén a Star Search-ben mutatkozott be 10 évesen, lélegzetelállítóan énekelte el a Love Can Build a Bridge című számot a Juddstól. Őt az azóta Grammy-díjra is jelölt, akkor 12 éves Marty Thomas győzte le, bár ezt a fiú sem nagyon hitte el: "Emlékszem, amikor levonultam a színpadról, csak arra tudtam gondolni, hogy vesztettem, legyőzött ez a lány. Aztán szinte sokkba kerültem, amikor kihirdették az eredményt" – mesélte évekkel később.

Justin Timberlake

A Star Search-ben Timberlake-et is láthattuk, még Justin Randallként, 11 évesen. Akkor még countryban utazott, Alan Jacksontól énekelte a Love's Got a Hold On You-t, az ő esetében azonban nem csodálkozunk azon, hogy a zsűri a versenytársa mellett döntött: amíg a színpadi magabiztossága már akkor is megvolt, addig a hangján még akadt volna csiszolnivaló:

Jennifer Hudson

Hogy újabb példát is említsünk, Hudson már több mint egymillió lemezt eladott, 2004-ben az American Idol harmadik szezonjában viszont csak a hetedik lett, Simon Cowell és társai nem találták elég jónak. A tévés jelenlét ahhoz azonban elég volt, hogy az énekesnőre felfigyeljenek, és kapjon egy mellékszerepet a Dreamgirls-ben – amiért aztán az Oscar-díjat is hazavihette.

