Nagyon készül valamire Paris Hilton

Paris Hilton egy friss Twitter-posztja szerint visszatér a tévézéshez, azt azonban még nem lehet tudni, hogy pontosan mire készül.

Paris Hiltont legutóbb 2011-ben láthattuk saját műsorban, a The World According to Paris-ben, most azonban nagyon úgy tűnik, hogy visszatér a képernyőre.

A Twitteren ezt posztolta:

"Forgatok egy új tévéműsort, ami miatt nagyon izgatott vagyok, ahogy a világszerte zajló ingatlanprojektjeim miatt is" – írta.

Hiltont eddig több realityben is láthattuk, a The Simple Life-nak és a Paris Hilton – Öribari kerestetik-nek producere is volt.