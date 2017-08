Jerome Flynn elég népszerűtlen a Trónok harca utóbbi epizódja óta.

A Trónok harcában sok minden megtörtént már, most épp egy sárkányt sebzett meg Bronn egy olyan harci eszközzel, amely hasonlít a középkorban használt skorpióra, amelyet ostromoknál vetettek be, és hasonlít egy hatalmas nyílpuskára. A sorozatban általában a Lannisterek a gonoszak, az ellenük harcolók, főleg a Starkok a jók, de most Daenerys sárkányai szétégettek több száz embert, egyszerű katonát, akik keserves kínok közepette haltak meg – tehát árnyaltabb lesz a kép, hogy ki a jó, és ki a rossz.

Bronn, azaz Jerome Flynn viszont elég népszerűtlen a Trónok harca utóbbi epizódja óta, hiszen kis híján leszedte az égről az egyik sárkányt, rajta a szőke hercegnővel, aki visszaszerezné Westeros trónját – írta a Moviepilot. A digitálisan képernyőre vitt állat sebet kapott, a hercegnő akár meg is halhatott volna, ettől pedig a színész népszerűsége megzuhant – ugyanis még mindig sokan vannak, akik fikciót néznek, de nem tudják, nem akarják elválasztani a munkáját végző, forgatókönyv alapján dolgozó színészt a karaktertől.

„Amióta leadták a csatát megmutató epizódot, egy kissé népszerűtlen lettem, bevallom. A postásom például nem szól hozzám, mert rálőttem a sárkányra" – mesélte.