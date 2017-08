Nyári Dia: Szeretem, ha szadiznak, bírom a kiképzést

Hét éve szerepel Hannaként a Barátok köztben, tinédzser volt, mikor egy véletlennek köszönhetően megkapta a szerepet, ma pedig már huszonegy éves színésznő, aki a színpadról álmodozik. Nyári Dia rengeteg rajongói levelet kap, sokféle üzenettel találkozott már, de ezek nagy részére akkor is nemet mondott volna, ha nincs párja – megismerkedésükről, a közös nyaralásról és legutóbbi csalódásáról is mesélt az Origónak.

Most ért véget az egyhónapos forgatási szünet. Ki tudtad pihenni magad?

Nagyon szuper volt, végre eljutottam egy bakancslistás helyemre, Cinque Terrébe, Olaszországba. Onnan átutaztunk Rómába, így a kedvenc városaimban lehettem. Sajnos gyorsan elment a kilenc nap, de nagyon tartalmas volt. A baj csak az, hogy a nyári szünet első hetében mentünk el, úgyhogy én már azt hoztam magammal, ami három héttel ezelőtt történt. Rengeteget fotóztam, sok képet megmutattam a nyaralásból azoknak, akik kíváncsiak rá, mivel töltöttem a szabadságom.

Egyébként is elég sokat szoktál posztolni. Van olyan határ, amit nem lépsz át? Olyan dolog, amit biztosan nem mutatsz meg?

Abban maradtunk a párommal, hogy a hétköznapjaink legrejtettebb részeit nem tesszük ki. Nem fogjuk Instán live-olni, hogy felkelünk reggel vagy kutyát sétáltatunk, de ha elmegyünk valahova, utazunk, akkor arról szívesen beszámolunk. Az utazás nekem egyébként is nagy szívügyem, szívesen csinálnék akár ilyen műsort is, el tudnám képzelni, hogy utazgatok a világban és érdekességeket hozok el a nézőknek. Van még jó pár olyan hely, ahova el szeretnék jutni.

Hova utazol legközelebb?

Párizsba megyek hamarosan egy barátnőmmel, akinek még középiskolás korunkban ígértem meg, hogy ha lediplomázik, elviszem. Hát, most eljött ez a pillanat, sikerült a diplomavédése, én pedig betartom az ígéretemet. De cseppet sem bánom, utazásra szívesen spórolok, és sokkal szívesebben is költöm el a pénzem élményre, mint tárgyakra.

Megmaradtak az ilyen rég barátságok?

Ő a legrégebbi barátom, és még van pár, de tényleg ő a legmaradandóbb. Rajta kívül Munkácsy Kata áll nagyon közel hozzám, akit itt ismertem meg a Barátok közt forgatásai alatt. Neki nemrég született babája, én lettem a kislány keresztanyja, nagyon fontosak ők az életemben.

Tizenhat évesen kerültél be a sorozatba, eltelt azóta hét év. Eszedbe szokott még néha jutni az első forgatási napod?

Kánikula volt akkor is, amikor bekerültem, ismerkedtem az emberekkel, ez az élmény pedig sokáig előjött nyaranta. Mint egy kapcsolatban, elkezdtem mindig nosztalgiázni, hogy milyen volt az első találkozás, annyira ezt az érzést hozta el a meleg idő. Most már ez nem jön vissza, talán azért is, mert egyre távolodok ettől az időponttól, meg el is mentek azok az emberek, akik közé bekerültem. Nem tudok nosztalgiázni, teljesen kicserélődött a társaság. Ábrahám Edit, Aradi Balázs sincsenek már, Zsombor volt Peti, más Linda volt, átalakult a csapat.

Hogy fogadtak akkor? Szívesen segítettek?

Kis kamasz voltam, Bozsek Márk pedig mindenféle jó tanáccsal ellátott. Megmondta, kinél mire kell figyelni, melyik rendező milyen, és hol nem szabad pletykálni. Sokat segített mindenki.

Most te vagy ebben a szerepben?

Pontosan, és szívesen segítek is.

Mi volt akkor a motiváció, miért akartál bekerülni a sorozatba?

Igazából nem így terveztem, én csak a keresztanyámat kísértem el, és tök véletlenül kerültem be. Ketten ültünk a folyosón a kanapén, és odaszólt a casting director, hogy ha akarok, én is bemehetek, és csinálunk egy próbafelvételt. Úgy voltam vele, hogy oké, akár egy jó kaland is lehet belőle, ha összejön. Rá két hétre már hívtak, hogy kellene egy ilyen lány, mint én - a keresztanyám akkor nem, de később játszott a sorozatban. A Színművészetire akartam egyébként mindig menni, nem fordult meg más a fejemben, de itt ekkor felfordult az életem. Elkezdtem ingázni Győr és Budapest között, nem akartam otthagyni a középiskolámat. Jól megoldottam, minden rendben ment, sokat tanultam a vonaton,míg úton voltam.

Most is próbálkoztál a Színművészetin, ha jól tudom.

Igen, most a második rostán estem ki, úgyhogy a hatszázból a hatvanba bekerültem.

Ezért tért vissza a karaktered, Hanna?

Igen, addig szüneteltem, hogy tudjak készülni a felvételire. Abban maradtunk, hogy akkor térek vissza, ha nem sikerül.

Fogsz még próbálkozni?

Már nem sok van bennem, mármint a korom miatt, de szeretnék.

Mennyire volt csalódás?

Féléves, nagyon kemény felkészülés volt, úgyhogy sajnáltam, de közben meg tudom, hogy sok élsportoló egész életében küzd egy szép eredményért, és lehet, hogy nem éri el. Nem esett jól, de újra kell tervezni. Hiszek abban, hogy minden úgy alakul, ahogy lennie kell, de ezt még nehéz feldolgozni. Örültem volna, mert régi álom ez számomra, de lehet, hogy jövőre talál meg olyan lehetőség, ami miatt majd azt mondom, hogy nem baj, hogy így alakult. Nem csak bekerülni, bent maradni sem könnyű, nem is bírja mindenki a négy fekete fal között napi 24 órában. Olyan, mint egy katonaság.

Miért vágysz oda ennyire?

Szeretem, ha szadiznak, bírom a kiképzést. Meg mégis csak a nagymúltú Színművészeti Egyetemről van szó, nem könnyű azt az öt évet végigcsinálni.

Fontos a papír manapság?

Igen, bizonyos színházakba nem mehetsz be másképp. Valahol van benne némi elfogultság, mert nem attól lesz tehetséges valaki, hogy oda jár, de elismerik, amiért képes volt megcsinálni. Csomó tehetséges ember van, akiket nem vettek fel soha, meg sok kevésbé tehetséges, aki meg elvégezte. Ez elég szubjektív.

Lecserélnéd a forgatásokat a színpadra?

Biztosan hiányozna, ha nem forgatnék. Nem könnyű műfaj a színház, Józan Laci például több százszor játssza Áts Ferit A Pál utcai fiúkban, és vagy tíz éve Maugli már. Nem egyszerű, de megvan a szépsége. Nehéz kilépni abból a skatulyából, amit a sorozatokban játszókra húznak, de azt gondolom, hogy mindent lehet jól csinálni. Egyik nagy példaképem Gubík Ági, akinek minden jelenete nagyon jó. Attól még, hogy egy sorozatban van, amit sokan véleményeznek, ő bebizonyítja, hogy profi. Akkor is, ha színpadon csinálja, akkor is, ha a kamerák előtt. Hálás a karaktere is nagyon, egy igazi genya nő, amit izgalmas játszani.

Te mennyire hasonlítasz Hannára?

Érdekes, mert volt, hogy nagyon közel voltunk egymáshoz, de most távolodunk. Hisztisnek látom most őt, meg kotnyelesnek, pletykásnak. Rám ez nem jellemző.

Mennyire kezeled könnyen, mikor vele azonosítanak?

Most már könnyen megy, totál hozzászoktam, és a Hanna névre is hallgatok már. Van, hogy odajönnek, és biztatnak, hogy béküljek ki Petivel.

Hamarosan a Tömény történelemben is találkozhatnak veled a nézők a Comedy Centrálon. Milyen volt a forgatás, élvezted, hogy más szerepben tűnhetsz fel?

Élveztem, nagyon jó volt, két jelenetben kaptam szerepet. Az egyik egy honfoglalós sztori lesz, a másik meg Eger vár ostroma. Korhű ruhákat kaptunk, élmény volt ezekben forgatni, és nagyon tetszett az is, hogy csak tátogni kellett, nem mi beszéltünk. Jó néha belecsöppenni más munkafolyamatba. Ők egész máshogy dolgoznak, mint mi, több idő jut mindenre.

Szívesen mész szerepelni tévéműsorokba?

Ha kapok ajánlatot, mindig átgondolom, és ha közel áll hozzám, akkor szívesen megyek. Tudni kell nemet mondani, erre is volt már példa.

Ebben a formátumban a mesélő szerepét is vállaltad volna? Aki alkoholos italok mellett meséli el a történelmi eseményeket.

Persze! De nem tudom, mennyire lettem volna vicces. Nagyon vékony a határ, hogy mi az, ami szórakoztató, és mi az, ami ciki, ha iszik valaki. Szubjektív ez nagyon, a humor ilyen szempontból nagyon megosztó. Kiss Péter Bazsival, aki a páromat is játssza, szerintem azért vagyunk ennyire jóban, mert hasonló a humorunk, és folyamatosan megy a hülyeség. Az erőltetett humor nagyon idegesítő, az ilyen embereket igyekszem elkerülni.

A rajongókkal hogy állsz? Gyakran kapsz leveleket, kommenteket?

Szoktak írni, sokszor nagyon fura dolgokat, sokféle típusúval találkoztam már. A csajozós nagydumástól az ijesztő üzenetekig volt már minden, de a legtöbb randi meghívásra akkor is nemet mondtam volna, ha nem lenne párom. Igazán komolyan vehető egyébként nincsen.

Mit szól ehhez a párod?

Néha, és tudom, hogy nem szép, de beavatom őt is, felolvasom neki az üzeneteket. Elképesztő dolgokat tudnak írni. Vannak nagyon cukik is egyébként, általános iskolás kisfiúk is üzennek, hogy tetszem nekik.

Mióta vagytok együtt a pároddal?

Lassan egy éve már. Ő is a médiában dolgozik, de nem munka révén találkoztunk, hanem Bozsek Márk baráti társaságában ismerkedtünk meg. A születésnapi buliban találkoztunk először, aztán kerülgettük egymást, de nem mert nekem írni sokáig, mert azt hitte, hogy van valakim. Véletlenül futottunk össze megint, aztán utána már elhívott randizni.

Ő sportriportként dolgozik, téged mennyire érdekel a sport világa?

Mindig az életem része volt, de mióta együtt vagyunk Danival már nem csak én csinálom, hanem tudom azt is, hogy melyik sportágban ki hogyan teljesít, hova igazolt át. Otthon vagyok sporthírekben, a lakásban halomban állnak a sportújságok, és a vizes vb-n is kint voltam.