Kitettek pár lopott sorozatepizódot a hackerek

A Félig üres című sorozat még nem látott részeit is kitették a netre.

Mint korábban írtuk, hackerek támadták az HBO rendszerét, be is jutottak, és 1,5 terabájtnyi tartalomhoz fértek hozzá. A médiavállalatot a hackerek megzsarolták, de mivel nem teljesítették a feltételeiket, már teszik is a ki a lenyúlt epizódokat a netre – írta a USA Today.

Ez történt a Curb Your Enthusiasm (Félig üres) pár részével, noha ezeket csak októberben tervezte leadni az HBO. Idő előtt kikerült a világhálóra az Insecure egy újabb része, továbbá a Ballers, viszont a Trónok harca következő epizódja nem került elő.