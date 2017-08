82 évesen meghalt Joe Bologna színész, akit több mint 70 filmben és sorozatban láthattunk, hallhattunk.

82 éves korában, a rákkal való több éves harc után meghalt Joe Bologna, aki az IMDb szerint 74 filmes és tévés produkcióban közreműködött.

A pályáját 1971-ben kezdte, de csak a nyolcvanas évekre vált szélesebb körben ismertté, A legkedvesebb évem című filmben a kritikusok is dicsérték, a Riói románc-ban Michael Caine haverját játszotta.

Tévében a Rags to Riches-ben és a Top of the Heap-ben láthattuk hosszabban, a Superman-rajzfilmsorozathoz a hangját kölcsönözte, vendégszereplőként pedig olyan szériákban tűnt fel, mint az Egy rém rendes család, a Gyilkos sorok, A dadus, a Jim szerint a világ vagy a Helyszínelők.

Felesége, Renée Taylor szerint szép élete és szép halála volt, két nappal azután távozott, hogy megünnepelték az 52. házassági évfordulójukat.