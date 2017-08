Mikor vetkőzzenek le fürdőruhára a hazai tévések, színésznők, fiatal DJ-k, celebek, ha nem a rekkenő hőségben, amikor képtelenség megmaradni a napon, árnyékba vagy vízpartra, napernyő alá kell vonulni, hideg üdítők, behűtött sörök megnyugtató társaságába? Pakolják is ki közösségi oldalaikra szorgosan újabb fotóikat, mi pedig kénytelenek vagyunk többfordulós versenyt hirdetni köztük: a továbbjutókról, a győztes személyéről kizárólag olvasói szavazatok döntenek. Augusztus 16-án reggelig 87 351 ezer voks jött. Ez az ötödik elődöntő, mindegyikből csak egy versenyző jut tovább a fináléba. Induljon a versengés, a cikk alján pedig mindenképp szavazzon!

Eddig több mint 87 ezer voks érkezett, alább a már a friss, ötödik csoport: a győztesek kvalifikálják magukat a fináléba. A cikk alján szavazzon!

Dér Heni

Az összes magyar celebnő közül neki van az egyik legsportosabb teste, ennek ellenére kevés fürdőruhás, bikinis fotót pakol ki magáról – még szerencse, hogy színes, vidám gameshow-k invitálására nem mond nemet, és nyárias szettben is láthatjuk a képernyőn az énekesnőt, akinek karakteres hangját sokan felismerik, és szép karriert mutatott fel a Megasztár óta. A cikk alján szavazhat rá!

Fresh Andi

Villányi Andrea nagyjából akkor lett ismert itthon, amikor 1999 környékén bekerült az átalakított Fresh együttesbe. A dekoratív, szőke lányt a férfimagazinok is előszeretettel fotózták, számos koncerten volt látható, a tévézők pedig több műsorban is látták bolondozni. Egykor Majka párja volt, most épp nem követjük, kivel él együtt, de a képei egyértelműen jelzik, hogy itt a helye a mezőnyben. A cikk alján szavazhat rá!

Geszler Dorottya

Egykor a Miss Hungary 3. helyezettje volt, majd a Magyar Televíziónál kezdett dolgozni (Sportszombat, Popkorong, Pop20, Híradó, magazinműsorok, hostessvetélkedő, videoklip-fesztivál, telefonos játékok, Divatmagazin, Játék határok nélkül, Zenebutik, Zöld posta, Magyar felfedezők, Top 40, Telemázli, Naprakész Magazin). Az 1994-es táncdalfesztivál, az 1994-es Eurovíziós Dalfesztivál és a 2007-es Miss Universe Hungary műsorvezetője volt. A cikk alján szavazhat rá!

Mészáros Dóra

Ő igazából előnyben van a csoportbeli riválisaival szemben egy ilyen versengésben, mert nem énekesnő, nem tévés műsorvezető - a szexiparból jött, volt Playboy-címlaplány, és sztriptízműsorokat, kosztümös, erotikus show-kat ad bulikon, legénybúcsúkon, legalábbis honlapja szerint. Instagram-oldala alapján bikiniben nem is szeret annyira lenni, inkább meztelenül vagy fehérneműben mutatkozik. Tévében is vetkőzött, 2012. december 31-én indult a PRO4 topless időjárás-jelentése három lánnyal, és Aleska mellett ott volt Dóra is. A cikk alján szavazhat rá!

