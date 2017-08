Kijött az előzetes a Trónok harca következő epizódjához is, már belenézhetünk a hetedik évad hatodik, utolsó előtti részébe is. Az epizód a Death Is the Enemy, vagyis A halál az ellenség címet viseli, látványos összecsapásokra számíthatunk, megérkezett a régóta ígért tél, még mintha Havas Jon is menekülőre fogná. Mutatjuk is rögtön a videót!