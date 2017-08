Sylvester Stallonénak jól bemostak egy sorozat forgatásán

Sylvester Stallone a Rólunk szól második évadjában szerepel, kitett pár fotót a netre a forgatásról.

Sylvester Stallone szerepet kapott a This Is Us, Rólunk szól második évadjában, egy nagymenő hollywoodi színészt fog alakítani, aki a Justin Hartley által játszott Kevin karrierjét egyengeti, mindenben segít neki egy háborús filmben, ahol együtt játszanak.

Stallone már a forgatáson van, kitett pár képet az Instagramra, az egyiket Hartleyval látható:

On the THIS IS US set with Justin Hartley , this is a fantastic show and he is great to work with!#thisisus @justinhartley Sly Stallone (@officialslystallone) által megosztott bejegyzés, 2017. Aug 12., 18:57 PDT

A színész a Kate-et játszó Chrissy Metzcel is bohóckodott a kulisszák mögött, kapott tőle egyet az arcába:

Getting punched out by the amazing@chrissymetz On the set of THIS IS US #thisisus Sly Stallone (@officialslystallone) által megosztott bejegyzés, 2017. Aug 12., 19:04 PDT

Stallone a forgatáson Milo Ventimigliával is találkozott, ők a Rocky Balboá-ban már dolgoztak együtt. A Rólunk szól-ban valószínűleg nem lesz közös jelentük, miután Ventimiglia karaktere már meghalt, csak visszaemlékezésekben jelenhet meg.