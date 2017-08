A Netflix felkészült egy újabb horror-thrillerre.

A Netflix nyolcrészes sorozatot rendelt a New Pictures-től, hamarosan forgatnak is az Egyesült Királyság és Norvégia területén. A szériának még nincs hivatalos címe, de annyit tudni róla, hogy Hania Elkington (The North London Book of the Dead) írja, ebben Simon Duric (The Crown) segít neki.

Farren Blackburn (Hammer of the Gods) rendez majd hat epizódot a nyolcból. Pontos sztorit nem tudni, de rémisztő thriller várható.