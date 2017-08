Tigrisekkel etették volna meg az elrabolt modellt

Chloe Ayling glamourmodell az elrablásáról beszélt, szerinte a Közel-Keletre adták volna el szexrabszolgának, majd megetették volna a tigrisekkel, ha már ráuntak.

Chloe Ayling a This Morning című reggeli műsorban könnyek között mesélt az elrablásáról, a glamourmodellt ugyanis Milánóban egy fotózásra csábították, majd bedrogozták és több napig fogva tartották.

Ayling-t az után engedték el, hogy kiderült róla, egy gyermek édesanyja, előtte viszont megtudott egyet s mást az emberrablók terveiről:

A modellt a Közel-Keletre akarták eladni szexrabszolgának, ő pedig úgy véli, előbb-utóbb tigrisekkel etették volna meg, miután a vásárlója és a barátai ráuntak volna pár hónap után.

A nő az interjúban arról is beszélt, hogy teljesen átértékelte az életét az eset után, azt is fontolgatja, hogy felhagy a modellkedéssel – az ügynökétől már megszabadult, szerinte ő is hibás volt az elrablásában, hiszen nem ellenőrizte le elég alaposan az állítólagos megbízókat.