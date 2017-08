2 millió dollárért árulja 4,75 millióért vett házát Eminem.

1625 négyzetméteren terpeszkedik, Rochester Hillsben, Michiganben. A gyönyörű villa hét fürdőszobával, három kisebb mosdóval, öt hálószobával rendelkezik, van hozzá egy tavacska is, ahová el lehet vonulni pecázni, ha az embernek nyugalomra van szüksége, de akad teniszpálya és nyári pavilon is a kertben. Detroit külvárosában található az ingatlan, golfpálya is van a közelben.

A tizenötszörös Grammy-győztes előadó háza tavaly a 10. volt a híres rapparek csodáis kéglijeit bemutató összeállításban, de most meg szeretne válni tőle.

Ingatlanbefektetésnek nem volt az igazi, mert 4,75 millió dollárért vette, és 2 millióért már oda is adná valakinek. Valószínűleg nem sokat tipródik és hánykolódik álmatlanul ezért a rapper, akit a Sziget Fesztivál is megkísérelt idén behálózni, mert a legjobban kereső zenei előadók között van még mindig: 2015-ben 31 millió dollárt keresett egy szaklap szerint, összes keresete 210 millió dollár körül van.

