Hibáztak: idő előtt kikerült a netre a Trónok harca következő része

Az HBO körüli hackerbotránytól függetlenül kikerült az internetre a Trónok harca következő epizódja is, ezúttal a tévétársaság spanyol részlegénél hibázott valaki.

Nemrég hackerek komplett epizódokat, forgatókönyveket, e-maileket és fontos telefonszámokat szereztek meg az HBO rendszeréből, ettől függetlenül pedig négy embert le is tartóztattak egy korábbi Trónok harca-rész ellopása és közlése miatt, de úgy tűnik, az HBO-nak magától is megy a szivárogtatás.

Ezúttal a spanyol HBO hibázott nagyot, és öt nappal a hivatalos sugárzás előtt kilőtte a Trónok harca hetedik évadjának hatodik részét, a Death Is the Enemy egy ideig fent volt a csatorna netes videótárában.

Ez pont elég volt ahhoz, hogy pár rajongó le is szedje, a videós és közösségi oldalakon meg is jelentek rövidebb-hosszabb képsorok, jó pár írásos spoilerbe is bele lehet futni az interneten.

A Death is the Enemy a hetedik szezonnak már az utolsó előtti része, a következő, nyolcadik évaddal pedig véget is ér a Trónok harca, utána a tervezett spin-offok valamelyikével vigasztalódhatnak majd a nézők.