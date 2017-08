Irdatlan összegek mennek saját sorozatokra

7 milliárd dollárt, azaz 1755 milliárd forintot költ saját tartalomra a Netflix jövőre.

A rendületlenül terjeszkedő médiacég tavaly 5 milliárd amerikai dollárért készített vagy készítetett filmet, sorozatot, idén ez várhatóan 6 milliárd lesz. A Netflix tartalomért felelős főnöke, Ted Sarandos a Varietynek már arról beszélt, hogy jövőre 7 milliárd dollárt költenek eredeti, saját tartalomra. A céf részvényei döbbenetesen megugrottak azóta, amióta ráállt a streamelt videókra, és már 100 millió előfizető fölött vannak világszerte (úgy, hogy pár éve még csak az USA-ban voltak jelen).

A saját sorozatok között említendő feltétlenül a Kártyavár, azaz House of Cards, Kevin Spacey-vel, a női börtönös széria, az Orange Is The New Black, a Hemlock Grove, a csodálatos Narcos, a világ egyik legdrágább sorozata (epizódra bontva), a Marco Polo, a nagy kritikai sikert aratott Stranger Things, a fiatalok egyik kedvence, a 13 Reasons Why, de nem lett volna Szívek szállodája-feltámadás sem, ha nem áll mögé a médiavállalat.