Jó pár heteró sztárnak volt már meleg kapcsolata is

Akadnak jó néhányan a sztárvilágban, akik heteroszexuálisnak vallják magukat, de kíváncsiságból vagy más indíttatásból kipróbálták már a szexet azonos nemű partnerrel is, akivel adott esetben komolyabb kapcsolatba is belevágtak. Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lindsay Lohan, Anne Heche, Tom Hardy, Mick Jagger – bizony, hosszú a lista, íme, tíz versenyző!

Lindsay Lohan

Viszonylag hosszú ideig, 2008 áprilisától 2009 márciusáig volt együtt egy másik nővel, egy Samantha Ronson nevű DJ-vel, mégsem tartja magát leszbikusnak, de még csak biszexuálisnak sem. 2013-ban úgy nyilatkozott, több nővel is lefeküdt a hosszabb kapcsolata előtt, de mindez csak arra volt jó, hogy megtudja, igazából nem ezt akarja.

Anne Heche

A férfi fán terem sztárja 1997-ben még Ellen DeGeneresszel randizgatott, kicsivel az után, hogy a műsorvezető nyíltan felvállalta leszbikusságát. 2000-ig együtt is voltak, de Heche-nek az volt az utolsó meleg kapcsolata, már a következő évben férjhez ment egy Coleman Lafoon nevű operatőrhöz, akit aztán A férfi fán terem-beli partneréért, James Tupperért hagyott el.

Mick Jagger

A Rolling Stones frontembere mindig is nagy nőfaló hírében állt, a nyíltan biszexuális David Bowie viszont őt is megbabonázta. Nem csak a Dancing in the Street-et dolgozták fel együtt, hisz Bowie akkori felesége, Angie az ágyban is látta őket, a velük élő Ava Cherry pedig arról számolt be egy Jaggerről írt könyvben, hogy nem egyszer kötött ki a két énekessel egy ágyban, de aztán a végére mindig csak a néző szerepe jutott neki.

Marilyn Monroe

A szexszimbólum híres volt Arthur Millerrel, Joe DiMaggióval való házasságáról, illetve John F. Kennedyvel való állítólagos viszonyáról is, úgy hírlik azonban, hogy több színésznőnek, Joan Crawfordnak, Barbara Stanwycknek, Marlene Dietrichnek is sikerült őt felcsípnie. Natasha Lytess-szel több éves viszonya is volt, a korabeli beszámolók szerint úgy éltek, mint "férj és feleség".

Selena Gomez

A Disney egykori sztárja amolyan se vele, se nélküle kapcsolatban áll Justin Bieberrel, egyik szakításuk után a nyíltan biszexuális Cara Delevingne-nel jött össze. „Hihetetlen személyiség, és annyira nyitott, hogy engem is nyitottá tett" – mondta róla, majd elárulta, hogy a kapcsolatuknak egyetlen percét sem bánta meg, szükség volt rá önmaga felfedezéséhez.

Lapozzon, tudunk még pár sztárról, aki heteró létére kipróbálta magát meleg kapcsolatban is!