Ez már a sokadik: újabb hackertámadás érte az HBO-t

Újabb hackertámadás érte az HBO-t, ezúttal a Twitter-oldalukat törte fel egy ismert, magát etikusnak mondó csoport.

Az HBO-t mostanában az ág is húzza, nem elég, hogy hackerek jutottak be a rendszerébe, a Trónok harca két epizódja is kiszivárgott, az egyiket ellopták, a másiknál emberi mulasztás történt.

Most a médiacég hivatalos Twitter-fiókját is feltörték, az oldalukon ez az üzenet jelent meg:

Vagyis az OurMine nevű, magát etikusnak mondó hackercsoport áll a háttérben: csak tesztelték a rendszert, és felajánlották a segítségüket a biztonsági fejlesztéshez.

A csoport nem először támadt nagyvadra, korábban olyanok Twitter-fiókjához is hozzá tudott férni, mint Mark Zuckerbeg, Sundar Pichai Google-vezér vagy éppen a Twitter egyik alapítója, Jack Dorsey.

A mostani támadásnál nemcsak az HBO általános oldalát hackelték meg, de a csatorna több sorozatának hivatalos fiókját is, bármit kiírhattak volna például a Trónok harca, a Szilícium-völgy vagy Az alelnök oldalára.