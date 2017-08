Meghalt a komédia királya

Kilencvenegy éves korában elhunyt Jerry Lewis, a komédia királya - adta hírül a Varity.

A legendás komikus vasárnap hunyt el Las Vegas-i otthonában - közölte ügynöke nyomán a The Las Vegas Review-Journal újságírója, John Katsilometes.

A rendkívül sokoldalú művész, aki korának egyik legnagyobb komikus filmszínésze volt, rendezőként, forgatókönyvíróként, producerként, dalszerzőként is tevékenykedett, és filmes iskolájában olyan nagyságok tanultak, mint Steven Spielberg vagy John Lucas.

'49-ben kapta első filmszerepét

Jerry Lewis Newarkban született, New Jerseyben 1926. március 16-án Joseph Levitch néven. Szülei orosz zsidók voltak. Már 15 éves korában dalokat írt. Első művészneve Joey Lewis volt, de hamar átváltoztatta Jerryre.

Komikusi karrierje a második világháború után kezdődött, amikor 1945-ben megismerkedett az énekes Dean Martinnal. Különböző szórakozóhelyeken adták elő műsoraikat, majd saját rádióműsoruk lett. A Paramount filmstúdió 1949-ben kínálta nekik az első filmszerepet. Első filmjük a My Friend Irma című mozi volt. A következő években olyan alkotásokban szerepelt, mint a Déltengeri hercegnő, a Kutyaütő golfütők, a Művészpánik, a Kenyeres pajtások, a The Delicate Delinquent, a The Sad Sack és a Hármas ikrek ajándéka. 1961-ben Morty S. Tashmant alakította a Szerencsétlen flótásban.

Humaintárius Oscar-díjat kapott

Később egyre kevesebb szerepet vállalt, majd 1980-ig eltűnt a képernyőkről, és csak a Hardly Workingben tért vissza. Játszott Martin Scorsese A komédia királya című 1982-ben bemutatott filmjében. 1995-ben feltűnt a Nevess, ha fáj!-ban. A 2000-es években egyre kevesebb szerepet vállalt, legutóbb 2016-ban játszotta Nicolas Cage karakterének apját a Bizalomban, és Las Vegasban is fellépett még, ahol 1949-től dolgozott komédiásként.

Jerry Lewis filmes munkásságért soha nem kapta meg az amerikai filmakadémia elismerését, de 2008-ban humanitárius Oscar-díjat kapott. 1952 óta ugyanis elnöke volt az Izomsorvadás Társaságnak, humanitárius munkája idején 2,45 milliárd dollárt gyűjtött az ügy szolgálatába állított műsoraival.