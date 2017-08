Kiderült, hogyan fognak kezdődni az Amerikai Horror Story hetedik évadjának részei, a produkció Twitter-oldalán mutatták be a legújabb főcímet. A horrorsorozat Cult alcímet viselő etapja szeptember 5-én indul, az előzetesekben korábban látott bohócok és méhek most is fontos szerepet játszanak. Íme!