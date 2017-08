Sztárok, akiknek nem a karrier, hanem a család az első

A világsztárok között is akadnak, akiknek a családjuk fontosabb, mint a hírnevük, és komoly lemondásokra is képesek annak érdekében, hogy egészségesebb közegben nevelhessék fel a gyerekeiket. Julia Roberts, Demi Moore, Jessica Biel vagy épp Rick Moranis is sok mindent feladott a szeretteiért.

Demi Moore

Amikor Moore és Bruce Willis összeházasodtak, nemigen volt náluk menőbb páros Hollywoodban, a színésznő mégis úgy döntött, három gyermekét Beverly Hillstől távol akarja felnevelni, Idahóban vett egy házat.

„Az egyik fő célom, hogy olyan szeretetteljes kapcsolatot alakítsak ki a gyerekeimmel, hogy ők majd felnőttként is meg akarják osztani velem az életüket. Ennek az alapját most kell leraknom – ha most nem teszem, később már nem lesz rá lehetőség” – mondta akkoriban.

Jessica Biel

Éppen augusztusban indult új sorozata, a The Sinner – mi itt ajánlottuk –, előtte csak a karrierjét beindító Hetedik mennyország-ban láthattuk komolyabb tévés szerepben. Ahhoz képest, hogy annak idején mennyire felkapott volt, nem halmozzák el ajánlatokkal, aminek az is lehet az oka, hogy Hollywoodból New Yorkba költözött – amúgy szupersztár férjével, Justin Timberlake-kel együtt.

2015-ben született fiuk miatt döntöttek így, nyugodtabb életet akartak teremteni a számára: „Egyszerűen nincs választásod. Amint kinyitod a lakás ajtaját, anyának kell lenned, el kell engedned a munkát, mert otthon nem az a fontos. Persze néha fáradt vagyok, és jól esne egy pohár bor, egy kis lazítás, de a kis kétévesem játszani akar velem, ez pedig minden fölött áll” – mesélte nemrég az Entertainment Tonight-ban a színésznő.

Robin Wright

Jóval többet dolgozik, mint Biel, hisz a House of Cards-ban 2013 óta folyamatosan láthatjuk, idén a Wonder Woman-ben is szerepelt, a Szárnyas fejvadász 2049-ben is benne lesz – a gyerekei azonban legalább olyan fontosak számára, mint kolléganőjének, és megvan a véleménye Hollywoodról is.

Húsz év tömény házasság elég volt neki Sean Penn-nel, ez után hátat fordított Los Angelesnek, és a két gyerekével átcuccolt a jóval emberibb San Franciscóba. „Nem akartam a gyerekeimet abban a fura, törleszkedésre épülő társadalomban felnevelni. Ha a szülők celebek, az semmiképp nem jó semmilyen korú gyereknek” – nyilatkozta döntéséről.

Jamie Lynn Spears

Britney Spears húga a Zoey 101 című tinisorozat főszereplőjeként saját jogon is ismertté vált, tizenhat évesen azonban teherbe esett, ami miatt a szériát is leállították, hisz nem mutatott volna jó példát a Nickeolodeon ifjú közönségének – az esetről itt írtunk egyébként bővebben.

A színésznő ez után úgy döntött, hogy ha már felnőtt helyzetbe hozta önmagát, felnőttként is kell viselkednie, mindent meg kell adni a gyereknek. "Miattam jött a világra ez a kicsi lány, egyedül az én dolgom, hogy a lehető legjobb életet biztosítsam a számára" – mondta, ma már egyáltalán nem bánja, hogy félbetört a színészi karrierje.

Dave Chappelle

Nem csak nők vannak a listán, Chappelle a népszerűsége csúcsán, 50 millió dolláros szerződésének fittyet hányva hagyta ott sikersorozatát, a Chappelle's Show-t. Elbujdosott Dél-Afrikába, akkoriban azt nyilatkozta, olyan helyre volt szüksége, ahol "nincsenek meg a hírneve zavaró hatásai", kellőképpen "le tudja csendesíteni az egóját".

A színésztől 2015-ben, nagyjából tíz év kihagyás után láthattunk újra filmet – ez volt a Chi-Raq –, de mint mondta, közben is folyamatosan a színpadon volt, csak épp nagyobb produkciókat nem vállalt. Szerinte a túlzott ismertség sem neki, sem a családjának nem tett jót, feleségével és három gyerekével most is inkább egy ohiói farmon él.

