Így látták a sztárok a teljes napfogyatkozást

Az Egyesült Államok területén látott teljes napfogyatkozás rekordmennyiségű embert mozgatott meg, természetesen a sztárokat sem hagyta hidegen. Összeszedtünk a közösségi oldalakról pár reakciót, ki hogyan látta a természeti jelenséget: Lady Gaga például arra használta az alkalmat, hogy egy másik bolygóra stoppoljon, Kim Kardashiannek pedig még védőszemüveg sem kellett.

Azt már korábban bemutattuk, hogy Sarah Jessica Parker egy picit túlreagálta a napfogyatkozást, mások is beszálltak azonban az esemény közvetítésébe.

Lady Gaga nem hazudtolta meg önmagát, szinte vallásos révületben várta a jelenséget, a tenyerére pedig azt írta: "Vigyél a bolygódra!". Reméljük, a szemének nem lett baja, a védőszemüveget ugyanis a nyakán felejtette, egy egyszerű napszemüvegben nézelődött:

Kim Kardashiannek és a gyerekeinek még ennyi védelem sem kellett, bár ő nem is a valódi napfogyatkozásról posztolt, csak megragadta az alkalmat, hogy kitegyen egy bensőséges hangulatú képet "a szív teljes napfogyatkozása" címmel – nyilván Bonnie Tyler klasszikus dalára, a Total Eclipse of the Heart-ra is utalva ezzel.

A Vámpírnaplók sztárja, Ian Somerhalder a felesége, Nikki Reed posztja szerint saját találmányával, három, egymásra pakolt napszemüveggel védekezett:

Gwyneth Paltrow családi körben nézelődött, a Botrány stábja együtt szemlélte az eget, miközben a készülő Book Club színésznőit, Diane Keatont, Jane Fondát, Mary Steenburgent és Candice Bergent is a forgatáson érte a napfogyatkozás:

Joe Jonasnak még a kamerája is elromlott a telefonján a nagy sötétben, miközben Kristen Bell arról posztolt, hogy New York utcáin egymással osztják meg a szemüvegeket az emberek. "Még mindig vannak dolgok, amik összehoznak bennünket" – írta.

