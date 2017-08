Megvan a Magyarország, szeretlek! új csapatkapitánya

Rátonyi Kriszta új feladatot kapott, a Duna TV Magyarország, szeretlek! című vetélkedőjének egyik csapatkapitánya lesz.

"Nagyon nagy dolog egy főműsoridős produkcióban munkát kapni a közmédia főadóján. Furcsa lesz, mert két és fél évig a Petőfi TV-ben kialakult ritmus és rutin szerint dolgoztam, de várom az új kihívást. A Magyarország, szeretlek! egy játékos vetélkedő, emiatt különösen izgatottan várom a felvételeket. Természetesen izgulok is az új feladat miatt, de biztos vagyok benne, hogy nagyon vidám és jó hangulatú műsort tudunk majd csinálni" - mondta Rátonyi Kriszta, aki ismerős arcok közt kezdi új feladatát, hiszen Harsányi Leventével és Szente Vajkkal is dolgozott már együtt korábban.

"Mindkettőjüket nagyon kedvelem, remélem a köztünk lévő összhangot a nézők is érzik majd" - tette hozzá.

Rátonyi Kriszta Kraszkó Zitát váltja a csapatkapitányi szerepben szeptember 3-tól.

"Szerettem Leventével és Vajkkal dolgozni a műsorban, szerintem Kriszta is remekül helytáll majd. Én most a Hepp! színházzal való munkámra koncentrálok. Improvizációs tréningeket is tartunk, ahova szeretettel várunk mindenkit, aki kamera előtti szerepléssel szeretne foglalkozni" - mondta Zita, akit továbbra is láthatnak a közmédia nézői, például a 2018-as Oscar-gála közvetítésének háziasszonyaként.