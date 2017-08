Rekordhosszú lesz a Trónok harca évadzárója, és a címe is megvan

Közel 80 perc lesz, majdnem egy mozifilm hossza.

A Trónok harca leghosszabb epizódja lesz a hetedik évad utolsó része, amely napokon belül lesz látható az HBO-n és az HBO Gón. 79 perc 43 másodperc vizuális élvezetre számíthatnak a rajongók, ezzel a The Dragon and the Wolf (az évadzáró) a második helyre küldi a Beyond the Wall című epizódot.

Az HBO sorozatnának nyolcadik, egyben utolsó évadját októberben kezdik forgatni – nyilatkozta Nikolaj Coster-Waldau, akit minden idők egyik legsikeresebb sorozatának kedvelői Jaime Lannisterként ismerhetnek. Erről itt írtunk hosszabban.

Az HBO időközben kiadta az előzetest a Trónok harca évadzárójához, vagyis a hetedik etap hetedik epizódjához is. Ez után már csak egy szezon jön, a történet már a végjátékba fordul, egyre látványosabb, egyre több embert felvonultató csatajeleneteket láthatunk. "Egyetlen háború van, ami számít... és az itt zajlik" – mondja Havas Jon a vastrónra pályázóknak az előzetes végén. Itt meg tudja nézni.

