Alig hogy megmutatták az Amerikai Horror Story hetedik évadjának nyomasztó főcímét, máris kiadtak egy előzetest is, amelyben Sarah Paulson karakterét lázálmok gyötrik, mindenhol ijesztő bohócokat lát – egy játékfigura formájában még a negyedik évad, a Freak Show gyilkos Twistyje is megjelenik. Mutatjuk is a trailert, lehetőleg ne gyerekek társaságában nézze meg!