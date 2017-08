Kovács Patrícia most először vallott a szakításról

Kovács Patrícia és Gusztos Péter közösségi oldalukon közölték még júliusban, hogy véget ért a házasságuk, a színésznő most először mesélt a szakítás utáni életéről.

A színésznő és párja úgy döntöttek, jobb, ha tőlük tudják meg, mi történt: közösségi oldalukon őszintén írtak kapcsolatukról - ezt itt találja.

Kovács Patrícia most elmondta, hogy hosszú, nehéz döntési folyamaton mentek keresztül, férjével próbálták megmenteni házasságukat. "Amikor kiadtuk a közleményt, hogy Péterrel, hangsúlyozom párként - és nem szülőtársakként, barátokként - elválnak az útjaink, az már egy hosszú ideje érlelt, komoly döntés volt. Én sem így képzeltem az életem, hogy elválok, szerettem volna, ha a kislányom egész családban nő fel, és az apukájával a végsőkig küzdöttünk a kapcsolatunkért."

A Meglepetésnek adott interjúban azt is elárulta, hogy egykori párjával külön lakásban, de közel élnek egymáshoz, és hálás neki, amiért most is biztonságban érezheti magát mellette. Sok családi programot is szerveznek. "Érzelmi biztonságot ad a tudat, hogy amíg élünk, számíthatunk egymásra" - mondta a magazinnak.

A színésznő hamarosan a TV2 sorozatában, a Korhatáros szerelemben bukkan fel a képernyőn, melyben egy laza, egyedülálló édesanyát alakít.