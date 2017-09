Pápai Joci: Nem is tudom, hova lehet eljutni még

Pápai Joci is ott lesz a Sztárban sztár következő évadjában, de nem görcsöl rá a műsorra: azt ígéri, laza lesz és spontán, de nem veszi félvállról a műsort, szórakoztatni akarja a nézőket. Az Eurovíziós Dalfesztivál óta nagy körülötte a nyüzsgés, sok megkeresést kap, de most már egy kis pihenésre is vágyik - többek közt ezekről mesélt az Origónak.