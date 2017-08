Lassan véget ér a tévés uborkaszezon, szeptembertől beindulnak a magyar csatornák saját gyártású műsorai, de természetesen az Egyesült Államokban sem tétlenkednek. Jön a legfrissebb Star Trek, egyúttal annak paródiája is, érkezik az új Will és Grace, James Franco pornózni fog, miközben David Boreanaz és Freddie Highmore is visszatér a képernyőre. Íme, tíz izgalmas sorozat szeptemberre.