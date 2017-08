Egy éven át követték Lady Gagát

Szeptember végén jön Lady Gagáról egy dokumentumfilm, amely az énekesnő egy évét mutatja be.

A torontói filmfesztiválon mutatják be a Gaga: Five Foot Two című dokumentumfilmet, amely aztán a Netflixen lesz látható szeptember 22-től.

A filmet Chris Moukarbel jegyzi, akitől korábban a Banksy lenyomja New Yorkot című dokut és a Szex online című sorozatot láthattuk.

A rendező egy évig követte Lady Gagát, ezt az időszakot örökítette meg, a fontosabb karrierállomások mellett az énekesnő magánéletébe is bepillantást engedve. Íme, a film plakátja:

Lady Gaga kitett még pár teaservideót a netre, mutatjuk ezeket is: