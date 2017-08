Hajós András nem lesz ott a Sztárban sztár zsűrijében

Hajós András közösségi oldalán jelentette be, hogy kiszáll a Sztárban sztár zsűrijéből, nem lesz ott a hamarosan induló ötödik szériában.

"Mielőtt megint a bulvársajtó félreértesüléseiből kombinálódna ki valami féligazság, ezúton közlöm, hogy meghoztam a döntésemet: idén nem szerepelek a Sztárban Sztár zsűrijében. Sok sikert kívánok a műsornak, a benne dolgozóknak és a csatornának is. Kívánom, hogy az eddigi évadokhoz hasonlóan most is közönségkedvenc, nézettség- és díjnyertes adásokat sikerüljön összehozniuk" - írta oldalára.

Egyelőre nem tudni, hogy Hajós András ki ül majd a zsűriben, ahogy azt sem, hogy Bereczki Zoltánt ki váltja az ötödik évadban. Egyelőre csak Liptai Claudia és Majka helye biztos, a műsort pedig Tillára bízta a csatorna. Az új évadban ott lesz többek közt Király Viktor, Pápai Joci, Détár Enikő és Singh Viki, az összes versenyzőt itt találja.