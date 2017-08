Kórházba került Erdei Zsolt

Erdei Zsoltot a sürgősségi osztályon látták el.

"Azt hittem, hogy leszakad a vesém. Késő este munka után végre hazaértem, leültem a kanapéra, egyszer csak begörcsölt a derekam. Alig bírtam megmozdulni, szinte levegőt sem kaptam. Hangosan sóhajtoztam, jajgattam" - mondta Erdei a Ripostnak.

Erdei Zsolt azt is elmondta a lapnak, hogy mivel korábban már volt veseköve, tudta, hogy az mekkora fájdalommal jár. Nagyon magas a fájdalomküszöbe, de így is borzasztóan szenvedett, mentőt hívott és úgy ment be a kórházba. Az orvosok megállapították, hogy vesehomok távozhatott a szervezetéből, ez okozhatta a görcsöket. Erdeit az orvosok inkább éjszakára bent is tartották a kórházban, ahol fájdalomcsillapítót és infúziót is kapott.