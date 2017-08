Rangos zenei díjat kaphat Tóth Gabi, Freddie és Pápai Joci

A Viacom csoport októbertől az MTV égisze alatt újítja meg zenei kínálatát, ám a csatorna már most lehetőséget kínál hazánk zenészeinek: az idei MTV EMA díjra ugyanis Magyarország is állíthat jelölteket. A magyar MTV szerkesztősége összeállította az általa legfontosabbnak tartott 20 mai magyar előadó listáját, és a rajongóikra bízza, hogy közülük melyik legyen az az öt, aki versenyezhet 2017-ben az MTV EMA Best Hungarian Act, illetve Best European Act díjért.

Az MTV EMA a világ egyik legnívósabb zenei díja, európai szinten pedig egyértelműen a legfontosabb könnyűzenei esemény.

A magyar MTV indulásával lehetőséget kapnak a legkedveltebb hazai zenészek, a csatorna segítségével ugyanis idén Magyarország legjobbja részese lehet az MTV Europe Music Awards-nak.

A csatorna által a jelenleg legfontosabbnak tartott 20 előadó közül öt EMA-jelöltet szavazhat meg a közönség az első fordulóban, amely augusztus 24-től szeptember 7-ig tart.

A voksokat a http://szavazas.mtv.co.hu/ oldalon lehet leadni. A következő körben, amely a hivatalos nemzetközi szavazással egy időben, szeptember 12-én kezdődik, az is kiderül majd, hogy az öt hazai közönség-jelölt közül ki nyeri a Best Hungarian Act EMA díjat.

A hazai nyertes egyúttal az MTV EMA Best European Act díjáért is versenybe szállhat, melynek győztesét a november 12-i londoni gálán jelentik majd be.

Íme a magyar MTV 20-as listája az EMA jelöltállító szavazáshoz:

ByeAlex és a Slepp

Cloud 9+

Deniz

Fish!

Freddie

Halott Pénz

Hősök

Kállay Saunders András

Kowalsky meg a Vega

Margaret Island

New Level Empire

Pápai Joci

Punnany Massif

Rúzsa Magdi

Soulwave

Stadium X

Supernem

The Biebers

Tóth Gabi

Wellhello