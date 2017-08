Ezeknek a színészeknek kéne egy jó plasztikai sebész

A True Blood – Inni és élni hagyni főszereplője, Stephen Moyer szerint "nagyon is lehetséges" a sorozat feltámasztása.

A True Blood-ban Bill Comptont játszó Stephen Moyer a DigitalSpynak arról beszélt, hogy "nagyon is lehetséges" a széria feltámasztása, az HBO-t amúgy is foglalkoztatják az író, Charlaine Harris más művei.

A színész ezzel együtt nem biztos abban, hogy mindenki vállalná a folytatást, hiszen nagyon kimerítő volt a hét évad. "Nekem is kéne egy arcplasztika vagy valami, hiszen a vámpírok nem öregszenek" – viccelődött.

Moyer egy spin-offot is el tudna képzelni, személyes kedvence a vörös hajú pincérnő, Arlene volt, szerinte az őt alakító Carrie Preston fantasztikus színésznő.

Ha mást nem, a True Blood még musical formájában is visszatérhet, Nathan Barr megírta már a vázát, pár dalt fel is vettek Moyerrel, ami Charlaine Harrisnek és a sorozatot jegyző Alan Ballnak is elnyerte a tetszését.