Kijött egy új előzetes a Will és Grace új változatához, amely szeptember végén indul az Egyesült Államokban. A tizenegy év szünet után feltámasztott sorozatban nem sok minden változott, Will és Grace ugyanolyan jók a Tabu nevű játékban, Karen továbbra sem veti meg a martinit, Jack pedig még mindig társat keres, csak most már különféle mobilapplikációk segítségével. Ha szerette az eredeti szériát, jó eséllyel a friss verzió is be fog jönni, mutatjuk hozzá a kedvcsinálót.