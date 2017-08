Az HBO az előzetes után kiadott pár fotót is a Trónok harca hetedik szezonjának záró epizódjáról, a The Dragon and the Wolf című részről. Óriási csata közeleg, igen feszültnek tűnnek a szereplők, elképzelhető, hogy nem mindenki éri meg a következő, utolsó évadot. Íme, a képek!