A nap sorozatképe: nagyon kemény ez az apró sztár

A kisnövésű Lannistert így biztosan nem láthatja a Trónok harcában.

Peter Dinklage az Egyesült Államok legismertebb kis növésű színésze, közel ötven filmben és sorozatban láthatta már a közönség. 1995-ben a Csapnivaló-ban tűnt fel, de szerepelt többek között a Mi a manó-ban vagy a Narnia krónikái - Caspian herceg-ben is - legösszetettebb alakítását talán Az állomásfőnök-ben nyújtotta. Sorozatokban is játszott korábban, A küszöb-nek egyik főszereplője volt, de például a Kés/Alatt-ban is megjelent hét epizód erejéig.

Az évad véget ért időközben, a Trónok harcától itt búcsúztunk. Alább szavazhat!