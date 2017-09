Honnan olyan ismerős a Sztárban sztár új versenyzője?

Ekanem Bálint ismerős lehet sokaknak, hisz 2010 óta a Madách Színház tagja, évek óta a The Biebers énekese Puskás Peti oldalán, és korábban az X-Faktorban is feltűnt. A fiatal énekesre most a TV2 figyelt fel, és őt is elhívták a Sztárban sztár következő évadjába.

Ekanem Bálint már utolsó éves gimnazistaként szerepet kapott a Madách Színházban, a Jézus Krisztus Szupersztárt próbálta.

„Attól kezdve dolgozom ott színészként, de azóta más színházakban is kapok szerepeket szabadúszóként. A Madáchban ismertem meg Puskás Petit, akivel már három éve zenélünk együtt a The Biebersben” - mesélte az Origónak.

Nagyon meglepődött, mikor egy korai reggelen a TV2-től keresték a Sztárban sztár miatt, de nem gondolkodott sokat a válaszon. „Ők ébresztettek a kérdéssel, hogy van-e kedvem jönni, és mivel tavaly Veréb Tomi szerepelt benne, és meg is nyerte, pontosan tudtam, hogy miről van szó. Őt is a színházi körökből ismerem, sokat játszottunk együtt. Szurkoltam neki, aztán meg kicsit irigykedtem is rá, mikor Caramel dalát előadta, azt én is szívesen énekelném.

Ha a színpadon feldolgozásokat játszunk, igyekszünk minél inkább a saját stílusunkra átformálni, hogy ne azt butítsuk le. Teljesen más oldalról kell majd megközelíteni most egy dalt, hisz az lesz a cél, hogy a lehető legjobban hasonlítson” - tette hozzá.

Van egy kis előnye

Úgy érzi, színészi és énekesi kihívás is egyben a műsor, ahol a mimikát, kézmozgást ugyanúgy le kell venni, mint az énekhangot. „Vannak különleges hangú emberek, akiknek nem egyszerű lekoppintani a hangját, ők lesznek a legnehezebbek. Belenézegettem már dalokba, kicsit gyakorolgattam, hátha ez segít majd amikor megkapok egy-egy feladatot, de lesz mit finomítani az élő adásig, úgy érzem.

„Pont úgy jött ki, hogy a színházban két darabban játszom majd ősszel, a zenekarral is kevesebb buli lesz, hisz Peti is forgatni fog, úgyhogy lazább időszak lesz, simán tudok a Sztárban sztárra koncentrálni. Veréb Tomi egyébként adott pár jó tanácsot, azt mondta, hogy ő minden nap gyakorolt kicsit, és ha megteszek mindent, akkor nem fogom bánni, hogy kiesem. Olyan nevek vannak a műsorban, akiknek egy részét csak néztem a tévében én is, mikor megnyertek egy-egy tehetségkutatót, nem lesz könnyű dolgom, de a színházi rutin miatt talán lesz egy kis előnyöm a színjátszás szempontjából” - mondta.