Kiköpte a kosztot a Séfek séfe szigorú zsűritagja

Válogatással indult a TV2 új gasztroműsora, Vomberg Frigyes, Wolf András és Krausz Gábor kóstolgatta, majd vakon - azaz a versenyzőt nem, csak a tányérokat ismerve - értékelte a futószalagon eléjük érkező ételeket. Profik és lelkes amatőrök igyekezték lenyűgözni a zsűrit a Séfek séfe első részében, ahol néhány versenyző erősen túlizgulta a főzést.

A Séfek séfét gasztro-tehetségkutatóként harangozta be a TV2, ennek megfelelően a zenei tehetségkutatókból jól ismert válogatással rajtolt. A 60 perces főzés és az elkészült ételek mellett a versenyzők élete, múltja is szerepet kapott, sőt, néhány séfjelöltért a családtagok is drukkoltak a színfalak mögött.

Az első adásban nem csak profi szakácsok mozogtak a konyhában, hanem lelkes, vállalkozó kedvű amatőrök is beálltak a pult mögé. A háromtagú zsűri, Vomberg Frigyes, Wolf András és Krausz Gábor nézett is nagyokat, mikor az ezüst búra alatt összedobált csirkemell korongokkal, nyers céklaszeletekkel és feketére égett krumplival találkoztak. Egyébként sem volt könnyű őket meggyőzni, mindhárman mertek szigorúak lenni, igaz, az első benyomásaikat nem a versenyzők szemébe mondták, csak egymás közt beszélték meg.

A Séfek séfe abban is különbözik a hagyományos főzőversenyektől, hogy itt a zsűritagok nem nézik végig, ahogy készülnek az ételek, ők csak a kész tányérral találkoznak.

A versenyzők egy külön konyhában készítik el kedvenc ételüket, amit aztán egy futószalagon küldenek be a zsűritagok elé. Egy monitoron keresztül figyelhetik az értékelést egy darabig, majd beléphetnek a szobába, ahol az asztal mögött ülnek Krauszék, akik korábban, a találkozás előtt már meghozták a döntést arról, hogy mehet-e tovább a versenyző vagy sem. Minden zsűritag adhat egy kést a kóstolás után, és ha háromból kettőnek ízlett és tetszett az étel, akkor mehet tovább a séfjelölt.

Az első válogatás alatt több amatőr is megfordult a konyhában, elsőként egy túlságosan is magabiztos srác érkezett, akit aztán szerénységre is intett a zsűri, de megfordult a konyhában öreg rocker, olasz webfejlesztő, és mosogatófiúból hamburgeressé vált huszonéves is.

Krausz Gábor tűnt elsőre nagyon szigorúnak, bátran kritizálta, majd feltűnően turkálta az ételeket, és kiköpte, ami nem ízlett neki.

Vomberg Frigyes is hasonlóképp működött, profiként szigorúan, kellő szakmaisággal elemezgette a tányérra került ételeket, de képes volt ellágyulni, adott esélyt azoknak, akikben látta a fantáziát és a tehetséget. Wolf András szintén odatette magát, a szigor mellett a humort is képviselte, sokszor nevetette meg a többieket az értékelés közben.

Sokszínűre sikeredett az első válogatás, szarvas hambuger, sáfrányos rizottó, sci-fi ihlette csirkemell korongok is készültek, és több érdekes karakterrel is találkozhattak a nézők. Voltak, akik az izgalom miatt nem teljesítettek jól, egy fiatal versenyzőnek orvosi ellátásra volt szüksége egy kisebb konyhai baleset miatt, más a sajtchipset égette oda, de nagyon.

Az első adásban még sokszor mesélt a műsorvezető Ördög Nóra arról, hogy mit látunk a képernyőn, többször ismertette a szabályokat, a folyatatás az előzetes alapján jóval pörgősebb lesz.

A verseny első köréből összesen harminc séfjelöltet engednek tovább, az első részben öt helyet elfoglaltak már, és még huszonöt kiadó - további válogató adásokkal folytatódik a gasztro-tehetségkutató.